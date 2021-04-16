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    СБУ попередила контрабанду тютюну з Росії та ОРДЛО на чотири мільйони

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    Правопорушника затримали під час транспортування 5 тонн тютюну - СБУ попередила контрабанду тютюну з Росії та ОРДЛО на чотири мільйони
    Правопорушника затримали під час транспортування 5 тонн тютюну
    Фото СБУ

    Було виявлено майже 400 мішків контрафакту вартістю 3 мільйони гривень

    У Луганській області правоохоронці заблокували канали контрабандного переправлення цигарок із РФ та ОРДЛО. У контрабандистів вилучили понад п'ять тонн тютюну і вироби з нього на майже чотири млн грн. Про це повідомляє Служба безпеки України.

    «Житель Старобільська організував канал постачання тютюну з Російської Федерації. Товар він отримав поза митним контролем від спільників і планував реалізувати цигарки на Луганщині через комерсантів», – йдеться у повідомленні.

    У відомстві додають, що правопорушника затримали під час транспортування п'яти тонн тютюну. Було виявлено майже 400 мішків контрафакту вартістю три мільйони гривень.

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    СБУ попередила контрабанду тютюну з Росії та ОРДЛО на чотири мільйони
    СБУ попередила контрабанду тютюну з Росії та ОРДЛО на чотири мільйони
    СБУ попередила контрабанду тютюну з Росії та ОРДЛО на чотири мільйони
    СБУ попередила контрабанду тютюну з Росії та ОРДЛО на чотири мільйони

    Також СБУ заблокувала постачання з окупованої частини Луганщини контрафактних тютюнових виробів. У організатора вилучили 11 тисяч пачок цигарок на 800 тис. грн.

    До контрабанди були причетні п’ятеро жителів Станиці Луганської. Вони перевозили вантаж на саморобних плавзасобах через Сіверський Донець і складували його у приватній будівлі.

    Тим часом, СБУ затримала ексчиновницю «ЛНР», яка хотіла оселитися в Україні.

    Теги: СБУ контрабанда ЛНР ОРДЛО тютюнові вироби
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