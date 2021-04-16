Фальсифікату на мільйон. На Київщині іноземець виготовляв ліки і збував за кордон (фото)

Під час обшуку вилучені пристрої для фасування і пломбування медпрепаратів

Вартість виявленої продукції на «чорному ринку» становить близько 1 млн грн

Правоохоронці викрили іноземця, який спільно з трьома громадянами України організував на території столичного регіону виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, у тому числі із вмістом сильнодіючих речовин, для їх подальшого збуту на території нашої країни, країн ЄС та Великобританії. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Компоненти для виготовлення та продажу фальсифікованих медзасобів іноземець замовляв у країнах Західної Європи та Східної Азії. «Товар» отримував через сервіси міжнародного поштового зв’язку.

Свою продукцію фігуранти реалізовували через мережу спеціалізованих інтернет-ресурсів і доправляли товар замовникам через кур'єрів.

Під час санкціонованих обшуків, правоохоронці виявили та вилучили у помешканні фігуранта банківські картки, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності, майже 500 кг сировини для виготовлення лікарського фальсифікату, а також підроблені голограми та пристрої для фасування і пломбування медпрепаратів. Вилучені предмети та речовини направлені на експертизу.

За попередніми оцінками вартість виявленої продукції на «чорному ринку» становить близько 1 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підприємливому киянину про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Київська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом контрабанди сильнодіючих лікарських засобів (ч.1 ст.201 КК України).

Операція з викриття зловмисника проводилась прокурорами спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ у Києві та Київській області.

Досудове розслідування проводиться слідчим управлінням ГУ СБ України у Києві та Київській області.