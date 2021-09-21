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    Події в Україні

    СБУ знайшла схрон з вибухівкою біля залізниці на Донеччині (фото)

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    Арсенал вибухівки було виявлено поблизу залізничної станції &laquo;Дружківка&raquo; - СБУ знайшла схрон з вибухівкою біля залізниці на Донеччині (фото)
    Арсенал вибухівки було виявлено поблизу залізничної станції «Дружківка»
    Фото: ssu.gov.ua

    Правоохоронці запобігли диверсії бойовиків

    Під час проведення контрдиверсійних навчань у Донецькій області Служба безпеки України виявила реальний схрон з бойовими засобами ураження. Зі схованки правоохоронці вилучили протитанкові міни та вибухівку з електродетонатором. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Схованку було облаштовано у лісопосадці поблизу магістральних колій залізничної станції «Дружківка».

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    СБУ знайшла схрон з вибухівкою біля залізниці на Донеччині (фото)
    СБУ знайшла схрон з вибухівкою біля залізниці на Донеччині (фото)
    СБУ знайшла схрон з вибухівкою біля залізниці на Донеччині (фото)

    За оперативними даними, схрон обладнали учасники незаконних збройних формувань так званої «ДНР» для вчинення диверсій на території регіону.

    Під час огляду схованки правоохоронці серед іншого виявили:

    • 8 протитанкових реактивних гранат;
    • 0,5 кг тротилу і пластиду;
    • 3 протитанкові міни з часовими детонаторами;
    • 9 гранат Ф-1, РГД-5 і РКГ-3;
    • запальну міну-гранату;
    • 2 стартові заряди до протитанкової гранати;
    • кумулятивний заряд;
    • понад 1,5 тис набоїв різного калібру;
    • димову шашку.

    Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.

    До слова, силовики затримали бойовика, який штурмував будівлю СБУ в Луганську.

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    Теги: СБУ ДНР вибухівка
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    СБУ знайшла схрон з вибухівкою біля залізниці на Донеччині (фото)