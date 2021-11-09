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    Контррозвідка СБУ підтвердила затримання головного ката донецької «Ізоляції»

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    У&nbsp;Києві затримано головного воєнного злочинця&nbsp;&laquo;Ізоляції&raquo;&nbsp;&ndash; Дениса Куліковського - Контррозвідка СБУ підтвердила затримання головного ката донецької «Ізоляції»
    У Києві затримано головного воєнного злочинця «Ізоляції» – Дениса Куліковського
    фото: ssu.gov.ua

    Пособник окупантів організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України

    Контррозвідники СБУ затримала у Києві колишнього бойовика терористичної організації «ДНР», очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області «Ізоляція».

    За інформацією СБУ, цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України.

    Наразі стосовно колишнього бойовика проводяться визначені законодавством процесуальні дії. Зокрема щодо його доставки до суду для обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації про його протиправну діяльність.

    Найстрашнішого професійного ката «Ізоляції» звуть Денис Куліковський, фото: vchasno
    Найстрашнішого професійного ката «Ізоляції» звуть Денис Куліковський, фото: vchasno

    За інформацією СБУ, зловмисника затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

    • ст. 149 (торгівля людьми);
    • ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
    • ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
    • ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

    Заходи з викриття зловмисників проводили контррозвідники СБУ за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

    Нагадаємо, 9 листопада ексбранець бойовиків «ДНР», який сам був в полоні в «Ізоляції», Станіслав Асєєв повідомив, що у Києві затримано головного воєнного злочинця «Ізоляції» – Дениса Куліковського, він же Палич.

    Раніше повідомлялося, що найстрашнішого професійного ката «Ізоляції» на прізвисько Аїд звуть Денис Куліковський. ЗМІ писали, що в нього є навіть родина, дитина, а більшість рідних живе на підконтрольній Україні території.

    Згодом Куліковський начебто втік в Росію.

    До слова, що у донецькому СІЗО катують українця Шидловського: правозахисники повідомили жахливі деталі.

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    Теги: бойовики на Донбасі правозахисники СБУ Київ кримінал ДНР арешт Донецьк в'язниця
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    Контррозвідка СБУ підтвердила затримання головного ката донецької «Ізоляції»