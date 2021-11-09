Контррозвідка СБУ підтвердила затримання головного ката донецької «Ізоляції»

Пособник окупантів організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України

Контррозвідники СБУ затримала у Києві колишнього бойовика терористичної організації «ДНР», очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області «Ізоляція».

За інформацією СБУ, цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України.

Наразі стосовно колишнього бойовика проводяться визначені законодавством процесуальні дії. Зокрема щодо його доставки до суду для обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації про його протиправну діяльність.

Найстрашнішого професійного ката «Ізоляції» звуть Денис Куліковський, фото: vchasno

За інформацією СБУ, зловмисника затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ст. 149 (торгівля людьми);

ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Заходи з викриття зловмисників проводили контррозвідники СБУ за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, 9 листопада ексбранець бойовиків «ДНР», який сам був в полоні в «Ізоляції», Станіслав Асєєв повідомив, що у Києві затримано головного воєнного злочинця «Ізоляції» – Дениса Куліковського, він же Палич.

Раніше повідомлялося, що найстрашнішого професійного ката «Ізоляції» на прізвисько Аїд звуть Денис Куліковський. ЗМІ писали, що в нього є навіть родина, дитина, а більшість рідних живе на підконтрольній Україні території.

Згодом Куліковський начебто втік в Росію.

До слова, що у донецькому СІЗО катують українця Шидловського: правозахисники повідомили жахливі деталі.