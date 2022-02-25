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    Події в Україні

    Не відкривайте посилання: СБУ попередила про фішингову атаку

    Нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, аби &laquo;пройти перевірку&raquo; - Не відкривайте посилання: СБУ попередила про фішингову атаку
    Нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, аби «пройти перевірку»
    фото: kurs

    «У жодному разі не переходьте за посиланням та не скануйте QR-код», – застерігають в СБУ

    Служби безпеки України попередила громадян про фішингову атаку та закликала не переходити за сторонніми посиланнями. Про це інформує пресслужба СБУ.

    «Нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, аби «пройти перевірку». Це посилання, схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде на онлайн-ресурс Служби! Насправді за посиланням вам запропонують додати новий пристрій до вашого акаунта», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначають в СБУ, після цього ворог отримує доступ до всієї вашої історії листувань (крім секретних чатів), а також може писати від вашого імені.

    «У жодному разі не переходьте за посиланням та не скануйте QR-код», – застерігають в СБУ.

    До слова, МВС України випустило інструкцію з виготовлення коктейлю Молотова.

    Нагадаємо, російські окупанти у Києві на Оболоні танком переїхали автомобіль з людьми (18+).

    На підступах до Києва знищено ворожі підрозділи, але для перемоги наші військові знищили мости в Ірпені, Гостомелі і Демидові.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Теги: СБУ кібератака інтернет Україна
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    Не відкривайте посилання: СБУ попередила про фішингову атаку