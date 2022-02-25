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    Російські окупанти у Києві танком переїхали автомобіль з людьми (18+)

    Російські окупанти у Києві танком переїхали автомобіль з людьми (18+)

    Девирсійна група загарбників на бронетехніці з'явилась на околицях міста

    Сьогодні, 25 лютого 2022 року, другий день повномасштабного російського вторгнення в Україну. По всій лінії фронту тривають запеклі бої.

    На подступах до Києва знищено ворожі підрозділи, але для перемоги наші військові знищили мости в Ірпені, Гостомелі і Демидові.

    Одна ДРГ з'явилася на околицях столиці України, в Оболонському районі. Російські окупанти переїхали цивільний легкових.

    Дивіться моторошне відео:

    «На Оболоні ворожа ДРГ. Просимо громадян повідомляти про пересування техніки Виготовляти коктейлі Молотова, знешкоджувати окупанта! Мирним мешканцям – бути обережними! Не покидати оселі!», – закликають Міністерстві оборони.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Теги: окупанти Київ війна
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    Російські окупанти у Києві танком переїхали автомобіль з людьми (18+)