Російські окупанти у Києві танком переїхали автомобіль з людьми (18+)

Девирсійна група загарбників на бронетехніці з'явилась на околицях міста

Сьогодні, 25 лютого 2022 року, другий день повномасштабного російського вторгнення в Україну. По всій лінії фронту тривають запеклі бої.

На подступах до Києва знищено ворожі підрозділи, але для перемоги наші військові знищили мости в Ірпені, Гостомелі і Демидові.

Одна ДРГ з'явилася на околицях столиці України, в Оболонському районі. Російські окупанти переїхали цивільний легкових.

Дивіться моторошне відео:

«На Оболоні ворожа ДРГ. Просимо громадян повідомляти про пересування техніки Виготовляти коктейлі Молотова, знешкоджувати окупанта! Мирним мешканцям – бути обережними! Не покидати оселі!», – закликають Міністерстві оборони.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.