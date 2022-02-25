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    Військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото)

    Підірваний міст&nbsp;у Демидові міст через річку Ірпінь - Військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото)
    Підірваний міст у Демидові міст через річку Ірпінь
    фото: Сухопутні війська ЗСУ / Facebook

    Сухопутні війська ЗСУ попереджають, що можливий захід противника у навколишні до Ворзеля населені пункти

    На північно-західному напрямку Києва підірвали три мости, щоб зупинити прохід військ ворога. Про це повідомляють джерело УП у Генштабі та Сухопутні війська ЗСУ

    Зокрема, підірвали міст на Новоірпінській трасі, міст у Гостомелі по Варшавській трасі, та у Демидові міст через річку Ірпінь.

    фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

    фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

    Сухопутні війська ЗСУ попереджають, що можливий захід противника у навколишні до Ворзеля населені пункти.

    Мост Демидів, Київська область

    Мост Демидів, Київська область

    За даними джерел ЗМІ, російські війська вже пройшли Димер.

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    Станом на ранок Росія атакує на чотирьох напрямках.

    Як повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.

    Також російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель. Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військ Збройних Сил України.

    Генштаб Збройних сил України надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення. Зранку тактична група зі складу Сил оборони утримує аеродром в Гостомелі. 24 лютого за нього точилися запеклі бої, ЗСУ вдалося відвоювати об'єкт в російського повітряного десанту.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Теги: Київ ЗСУ війна Генштаб військові Ірпінь міст
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    Військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото)