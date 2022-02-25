Військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото)

Підірваний міст у Демидові міст через річку Ірпінь

Сухопутні війська ЗСУ попереджають, що можливий захід противника у навколишні до Ворзеля населені пункти

На північно-західному напрямку Києва підірвали три мости, щоб зупинити прохід військ ворога. Про це повідомляють джерело УП у Генштабі та Сухопутні війська ЗСУ

Зокрема, підірвали міст на Новоірпінській трасі, міст у Гостомелі по Варшавській трасі, та у Демидові міст через річку Ірпінь.

фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Сухопутні війська ЗСУ попереджають, що можливий захід противника у навколишні до Ворзеля населені пункти.

Мост Демидів, Київська область

За даними джерел ЗМІ, російські війська вже пройшли Димер.

Станом на ранок Росія атакує на чотирьох напрямках.

Як повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.

Також російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель. Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військ Збройних Сил України.

Генштаб Збройних сил України надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення. Зранку тактична група зі складу Сил оборони утримує аеродром в Гостомелі. 24 лютого за нього точилися запеклі бої, ЗСУ вдалося відвоювати об'єкт в російського повітряного десанту.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.