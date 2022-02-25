Під Гостомелем спалили колону російської бронітехніки (відео)

ЗСУ не дозволили десантові РФ висадитися в аеропорту

На Київщині під Гостомелем Збройні Сили України спалили цілу колону російської військової техніки. Це сталося вранці 25 лютого.

Підтвердження відео з'явилися в мережі. На кадрах видно бульби чорного диму та чутно вибухи.

Зазначається, що техніка окупантів йшла на прорив на ділянці, яку 24 лютого успішно відбили у ворога українські захисники. Вони не дозволили десантові Російської Федерації висадитися в аеропорту.

Як повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.

Також російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель. Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військох Збройних Сил України.

Генштаб Збройних сил України надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення. Зранку тактична група зі складу Сил оборони утримує аеродром в Гостомелі. 24 лютого за нього точилися запеклі бої, ЗСУ вдалося відвоювати об'єкт в російського повітряного десанту.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.