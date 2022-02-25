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    ЗСУ показали відео з новими полоненими із Дагестану та Москви

    Чергова партія російських полонених - ЗСУ показали відео з новими полоненими із Дагестану та Москви
    Чергова партія російських полонених
    фото: Сухопутні війська

    Один з полонених сам здався у центрі Сум

    Збройні сили України опублікували відео групи полонених російських військових. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

    На відео видно чотирьох ворожих військових. Один з них говорить, що вони їхали за колоною, і перед містом загубилися. Про яке місто йде мова, з відео не зрозуміло.

    Український військовий каже, що полонені – з Дагестану. Обережно, на відео ненормативна лексика!

    Сухопутні війська також опублікували інше відео з російським військовим, який сам здався в полон у центрі Сум. Українські військові кажуть, що він із Москви.

    Раніше російські десантники здалися у полон (відео). Також з'явилися кадри розбитої російської колони на Херсонщині (відео).

    Ще сьогодні військові збили на Чернігівщині російський літак. Зазначимо, українська армія відбила наступ на двох напрямках і захопила трофеї (фото).

    Нагадаємо, диверсантів, які викрали авто і переодяглися у Києві в форму ЗСУ, знешкоджено. Як повідомлялося, у Києві намагався висадитись російський десант.

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    Теги: Росія ЗСУ полон військові Україна
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    ЗСУ показали відео з новими полоненими із Дагестану та Москви