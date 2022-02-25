ЗСУ показали відео з новими полоненими із Дагестану та Москви
Один з полонених сам здався у центрі Сум
Збройні сили України опублікували відео групи полонених російських військових. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
На відео видно чотирьох ворожих військових. Один з них говорить, що вони їхали за колоною, і перед містом загубилися. Про яке місто йде мова, з відео не зрозуміло.
Український військовий каже, що полонені – з Дагестану. Обережно, на відео ненормативна лексика!
Сухопутні війська також опублікували інше відео з російським військовим, який сам здався в полон у центрі Сум. Українські військові кажуть, що він із Москви.
Раніше російські десантники здалися у полон (відео). Також з'явилися кадри розбитої російської колони на Херсонщині (відео).
Ще сьогодні військові збили на Чернігівщині російський літак. Зазначимо, українська армія відбила наступ на двох напрямках і захопила трофеї (фото).
Нагадаємо, диверсантів, які викрали авто і переодяглися у Києві в форму ЗСУ, знешкоджено. Як повідомлялося, у Києві намагався висадитись російський десант.