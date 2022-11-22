СБУ проводить обшук у Корецькому монастирі

Корецький Свято-Троїцький жіночий монастир – православний жіночий монастир у місті Корці на Рівненщині

СБУ розпочала перевірку монастирів РПЦ

Служба безпеки України сьогодні, 22 листопада, проводить обшуки у Корецькому Свято-Троїцькому жіночому монастирі, що на Рівненщині. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Наразі деталі перевірки не розголошуються.

В канонічному плані монастир підпорядковується напряму московському патріарху Кирилу та не є частиною УПЦ (МП).

Як раніше повідомлялося, сьогодні, 22 листопада Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.

Тож вказані заходи проводяться для:

недопущення використання Лаври як осередку «русского міра»;

перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;



убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:



проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів;



здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Раніше повідомлялося, що за матеріалами Служби безпеки України керуючий однією з єпархій УПЦ МП на Вінниччині отримав повідомлення про підозру.