Скількох зрадників вже виявлено у лавах Московського патріархату: звіт СБУ

СБУ заявляє, що розуміє всі можливі загрози ворожого впливу в діяльності УПЦ МП, тому якісно відпрацьовує цей напрямок

Від початку війни Служба безпеки України від початку війни відкрила 23 кримінальні провадження щодо священнослужителів Московського патріархату в Україну. Про це повідомив в.о. голови СБУ Василь Малюк в ексклюзивному інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Малюк зазначив, що спецслужба розуміє всі можливі загрози ворожого впливу в діяльності УПЦ МП, тому якісно відпрацьовує цей напрямок. За його словами, це середовище є ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури, тож цей напрямок відпрацьовується якісно.

«Загрози є (ворожого впливу в діяльності УПЦ МП на території України, – ред.). Але я буду неправий, якщо скажу, що це загроза, на яку Служба не може вплинути і своєчасно задокументувати», – сказав в.о. голови СБУ.

Також Малюк нагадав про затримання на Вінниччині «священнослужителя», який є одногрупником Гундяєва (очільник РПЦ патріарх Кирило -ред.) і постійно комунікував із ФСБ. Силовики виявили матеріали, які це підтверджують, зокрема листування в месенджерах.

Раніше повідомлялося, що в селі Чорна Тиса Ясінянської селищної громади Рахівського району Закарпатської області священник Свято-Успенського храму не дозволив занести тіло загиблого молодого хлопця Дмитра Спасюка до церкви перед погребінням.

Також у мережі з’явилося відео, як один із священників Російської православної церкви в Україні стріляє з ручного протитанкового гранатомета разом з російськими окупантами.

Після оприлюднення низки цих цікавих і тривожних фактів до «Главкома» почали надходити повідомлення від представників УПЦ МП, які мають проукраїнську позицію. Вони висловлюють обурення фактами продовження співпраці «незалежної» УПЦ з Москвою. На доказ цього редакція отримала документальні свідоцтва роботи на ворожу державу та її церкву.