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СБУ повідомила про підозру митрополиту однієї з єпархій Московської церкви (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру митрополиту однієї з єпархій Московської церкви (фото)
Наразі проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита
фото: пресслужба СБУ

Митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями

За матеріалами Служби безпеки України керуючий однією з єпархій УПЦ МП на Вінниччині отримав повідомлення про підозру. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Відповідно до висновків незалежної експертизи, проведення якої ініціювала СБУ, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

СБУ повідомила про підозру митрополиту однієї з єпархій Московської церкви (фото) фото 1

Відповідні матеріали, зокрема, були розміщені на особистому сайті священника.

СБУ повідомила про підозру митрополиту однієї з єпархій Московської церкви (фото) фото 2

Таким чином, фігурант отримав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

СБУ повідомила про підозру митрополиту однієї з єпархій Московської церкви (фото) фото 3

Наразі проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита.

Заходи проводили співробітники Управління СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ провела обшуки у керівництва Московської церкви у Кіровоградській області. 

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Теги: церква СБУ війна розслідування

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