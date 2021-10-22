СБУ викрила ділків, що постачали у Росію запчастини до військових літаків (фото)

До схеми були залучені посадовці одного з вітчизняних оборонних підприємств

Контррозвідка Служби безпеки України викрила масштабну схему тіньового виробництва, розкрадання і переправлення до РФ комплектуючих для російської бойової авіації. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Військову продукцію зловмисники викрадали в процесі виробництва, на одному з оборонних держпідприємств у Харківській області.

На замовлення представників РФ, учасники схеми нелегально постачали їм запчастини для авіадвигунів російських бойових літаків. Серед них – винищувачі МіГ-29, Су-27 та Су-30, а також ударні гелікоптери Мі-24 і транспортно-бойові вертольоти Мі-35.

Для незаконного переправлення комплектуючих через митницю, ділки вносили неправдиві відомості до товарно-супровідної документації.

Схему нелегального експорту організували посадовці вітчизняного держпідприємства і керівники афілійованих комерційних структур. Для незаконного збуту військової продукції за кордон, вони налагодили контакти з представниками воєнно-промислових комплексів РФ та однієї з країн Східної Азії.

Під час обшуків на виробництві та за адресами проживання зловмисників, правоохоронці виявили:

велику кількість авіаційних запчастин, підготовлених до нелегального переправлення за кордон;

чорнову бухгалтерію та електронні носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам та учасникам злочинної схеми про підозру у вчиненні правопорушень за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю), та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Раніше СБУ заявила про викриття масштабної корупції в київській муніципальній охороні.

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