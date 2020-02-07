200 тис. на місяць. У Херсоні керівник хоспіса наживався на невиліковних хворих



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Фото: СБУ

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від родичів пацієнтів платежі за перебування хворих у медзакладі. Вартість паліативної допомоги зловмисник оцінював у середньому в 4 тис. гривень

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному отриманні неправомірної вигоди заступника керівника комунального закладу «Обласна лікарня ХОСПІС», шо знаходиться у підпорядкуванні Херсонської облради. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від родичів пацієнтів платежі за перебування хворих у медзакладі. Вартість паліативної допомоги – догляду за невиліковно хворими – зловмисник оцінював у середньому в 4 тис. гривень. Сума хабара залежала від умов перебування та кількості пацієнтів у палаті. Аби родини охочіше платили здирник створював ажіотаж, посилаючись на обмежену кількість місць у хоспісі. Всього заклад розрахований на 50 ліжкомісць. Таким чином він отримував до 200 тис. гривень неправомірної вигоди щомісяця.

Затримали зловмисника на робочому місці під час отримання 8 тис. гривень – плати за два місяці паліативної допомоги. Під час обшуку у його кабінеті вилучено ще 30 тис. гривень, які він устиг «заробити» цього дня.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, фігуранту справи повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.

Триває досудове слідство, встановлюється причетність інших посадовців до корупційної схеми.

Заходи із викриття правопорушника проводились спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.