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    Події в Україні

    СБУ викрила підприємців, які постачали до РФ товари військового призначення вітчизняного виробництва

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    Учасники злочинної групи передавали до країни-агресора деякі технології з виробництва української військової продукції. - СБУ викрила підприємців, які постачали до РФ товари військового призначення вітчизняного виробництва
    Учасники злочинної групи передавали до країни-агресора деякі технології з виробництва української військової продукції.

    Правоохоронці провели низку обшуків на деяких оборонних підприємствах у Харківській, Київській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській областях

    Служба безпеки України викрила низку посадовців приватних компаній, які організували механізм незаконного постачання до країни-агресора товарів військового призначення та подвійного використання, що виробляються державними оборонними підприємствами. Про це йдеться на сторінці відомства у соцмережі.

    Зазначається, що протиправний механізм поставок був викритий та блокований Службою у березні цього року.

    «Для документування схеми у липні правоохоронці провели низку обшуків на деяких оборонних підприємствах у Харківській, Київській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській областях. Керівництво державних оборонних підприємств під час проведення слідчих дій сприяло у наданні інформації щодо закупівель приватними компаніями товарів військового та подвійного призначення», - йдеться у повідомленні.

    У СБУ інформують, що придбання військової продукції могло здійснюватися за сприяння працівників державних оборонних підприємств з порушеннями українського законодавства.

    Також задокументовано, що до країни-агресора учасники групи передавали деякі технології з виробництва української військової продукції.

    За даними слідства, організатор протиправної оборудки - заступник директора одного з потужних російських підприємств, яке забезпечує продукцією військового призначення підрозділи російської армії та підприємства військово-промислового комплексу. Він має стійкі зв’язки з діючими та колишніми співробітниками ФСБ РФ.

    Наразі про підозру у вчиненні замаху на контрабанду та порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, які вчинені у складі організованої злочинної групи, повідомлено організатору і трьом фігурантам кримінального провадження - посадовцям приватних компаній-постачальників.

    Вирішується питання щодо кваліфікації дій інших учасників організованої злочинної групи, в тому числі - за ознаками злочину, передбаченого ст. 333 Кримінального кодексу України.

    Також повідомлялося, що СБУ виявила масштабну контрабанду ліків з Росії.

    Росія СБУ ФСБ технології
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