СБУ виявила масштабну контрабанду ліків з Росії



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Зловмисники продавали медпрепарати через інтернет та доставляли кур’єрами та сервісами експрес-доставок

Незареєстровані препарати зловмисники з Києва і Харківщини нелегально отримували з території РФ та однієї з країн Західної Азії,

Служба безпеки викрила міжнародне угруповання, що займалося контрабандою і продажем в Україні лікарських засобів серцево-судинної, онкологічної і репродуктивної груп непідтвердженого походження. Про це повідомляє пресслужба СБУ

За попередніми даними, незареєстровані препарати зловмисники з Києва і Харківщини нелегально отримували з території РФ та однієї з країн Західної Азії, у тому числі через міжнародні поштові сервіси.

Зловмисники продавали медпрепарати через інтернет та доставляли кур’єрами та сервісами експрес-доставок. Зберігання і транспортування препаратів здійснювалось без дотримання встановлених санітарних норм, зокрема температурного режиму.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів і зберігання контрабандної продукції правоохоронці вилучили майже 2,5 тисячі упаковок медзасобів сумнівної якості на загальну суму понад 3 мільйони гривень, документи та гроші. Ліки направлять на експертизу.