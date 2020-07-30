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    Події в Україні

    СБУ виявила масштабну контрабанду ліків з Росії

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    Зловмисники продавали медпрепарати через інтернет та доставляли кур&rsquo;єрами та сервісами експрес-доставок - СБУ виявила масштабну контрабанду ліків з Росії
    Зловмисники продавали медпрепарати через інтернет та доставляли кур’єрами та сервісами експрес-доставок

    Незареєстровані препарати зловмисники з Києва і Харківщини нелегально отримували з території РФ та однієї з країн Західної Азії,

    Служба безпеки викрила міжнародне угруповання, що займалося контрабандою і продажем в Україні лікарських засобів серцево-судинної, онкологічної і репродуктивної груп непідтвердженого походження. Про це повідомляє пресслужба СБУ

    За попередніми даними, незареєстровані препарати зловмисники з Києва і Харківщини нелегально отримували з території РФ та однієї з країн Західної Азії, у тому числі через міжнародні поштові сервіси.

    Зловмисники продавали медпрепарати через інтернет та доставляли кур’єрами та сервісами експрес-доставок. Зберігання і транспортування препаратів здійснювалось без дотримання встановлених санітарних норм, зокрема температурного режиму.

    Під час обшуків за місцями проживання фігурантів і зберігання контрабандної продукції правоохоронці вилучили майже 2,5 тисячі упаковок медзасобів сумнівної якості на загальну суму понад 3 мільйони гривень, документи та гроші. Ліки направлять на експертизу.

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