У Петербурзі виявили розчленоване тіло українського репера



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Енді Картрайт був громадянином України, уродженцем міста Ніжин Фото: versusb.ru

Жінка розчленувала тіло і запакувала у п'ять чорних пакетів

Поліція Санкт-Петербурга знайшла в одному з будинків розчленоване тіло чоловіка. Ним виявився український репер. Про це повідомляє 78.ru.

У Санкт-Петербурзі наряд поліції прибув до будинку № 134 на Невському проспекті, де за інформацією правоохоронців чоловік помер від передозування наркотиків. Про це повідомила адвокат Санкт-Петербурзької колегії адвокатів, до якої звернулася співмешканка чоловіка. За словами адвоката, жінка розчленувала тіло і намагалася приховати його. На місці правоохоронці виявили розчленоване і упаковане в п'ять чорних пакетів тіло громадянина України 1989 року народження.

За підозрою у скоєнні злочину затримана 36-річна безробітна, яка пояснила, що 25 липня після того як помер її співмешканець, вона розчленувала його тіло, не повідомивши нікого про те, що трапилося.

Із квартири вилучили молоток, ніж, обробну дошку і слюсарну ножівку. Зараз вирішується питання про відкриття кримінальної справи.

Повідомляється, що загиблим ймовірно є український хіп-хоп виконавець, баттл-репер, резидент батлового майданчику Versus Battle Енді Картрайт.

Нагадаємо, що Енді Картрайт – це відомий український андеграундний репер родом з Ніжина. Навчався в ніжинському педагогічному університеті на викладача англійської мови. У 2012 році виходить його перший сольний альбом «Магия мутных вод». Брав участь у чотирьох Versus Battle

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