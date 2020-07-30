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    У світі

    У світі коронавірусом заразилися понад 17 млн людей

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    Найбільша інфікованих коронавірусом виявили у США 4,5 млн людей - У світі коронавірусом заразилися понад 17 млн людей
    Найбільша інфікованих коронавірусом виявили у США 4,5 млн людей

    Від початку пандемії 10,6 млн пацієнтів уже одужали та 670 239 — померли від ускладнень

    У світі станом на ранок 30 липня коронавірусну хворобу підтвердили у 17 189 121 людини. З них 10,6 млн пацієнтів уже одужали та 670 239 — померли від ускладнень.

    Про це свідчать дані ресурсу Worldometer, який регулярно оновлює інформацію про нових інфікованих.

    Найбільша інфікованих коронавірусом виявили у США 4,5 млн людей. Кількість померлих — 153 840, проте одужали — 2,2 млн людей.

    На другому місці Бразилія з 2,5 млн підтверджених хворих, на третьому — Індія з 1,5 млн інфікованими, на четвертому — Росія з 828 тисячами інфікованих, на п'ятому — Південна Африка з 471 тисячею інфікованих.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      67597
    • Одужали
      37394
    • Хворіють
      28553
    • Померли
      1650

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 29 липня зафіксовано 1022 нових випадків коронавірусу, це на 103 випадки більше, ніж у попередній день (919). Загалом від початку пандемії захворіло 67 597 українців, одужали 37 394 людини, летальних випадків – 1 650.

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