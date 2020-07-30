У світі коронавірусом заразилися понад 17 млн людей



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Найбільша інфікованих коронавірусом виявили у США 4,5 млн людей

Від початку пандемії 10,6 млн пацієнтів уже одужали та 670 239 — померли від ускладнень

У світі станом на ранок 30 липня коронавірусну хворобу підтвердили у 17 189 121 людини. З них 10,6 млн пацієнтів уже одужали та 670 239 — померли від ускладнень.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometer, який регулярно оновлює інформацію про нових інфікованих.

Найбільша інфікованих коронавірусом виявили у США 4,5 млн людей. Кількість померлих — 153 840, проте одужали — 2,2 млн людей.

На другому місці Бразилія з 2,5 млн підтверджених хворих, на третьому — Індія з 1,5 млн інфікованими, на четвертому — Росія з 828 тисячами інфікованих, на п'ятому — Південна Африка з 471 тисячею інфікованих.

Коронавірус в Україні

Всього 67597

Одужали 37394

Хворіють 28553

Померли 1650

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 29 липня зафіксовано 1022 нових випадків коронавірусу, це на 103 випадки більше, ніж у попередній день (919). Загалом від початку пандемії захворіло 67 597 українців, одужали 37 394 людини, летальних випадків – 1 650.