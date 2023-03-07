СБУ затримала колишнього співробітника-дезертира
Підозрюваний протягом восьми років переховувався від слідства у тимчасово окупованих районах сходу України
Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань затримало у Києві колишнього співробітника одного з регіональних органів Служби, який підозрюється у дезертирстві. Про це повідомляє пресцентр відомства.
«Протягом восьми років він переховувався від слідства у тимчасово окупованих районах сходу України», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у 2014 році посадовець не виконав наказ керівництва щодо прибуття на нове місце проходження військової служби та залишився у захопленій частині Луганської області.
У квітні 2015 року йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України (дезертирство) та оголосили у розшук.
Згодом зловмисник вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію та оселився у Києві, де сподівався «загубитися».
Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання. Триває розслідування.
Раніше повідомлялося, що СБУ затримала двох колаборантів із Харківщини та Донеччини.
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