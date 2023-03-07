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СБУ затримала колишнього співробітника-дезертира

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ затримала колишнього співробітника-дезертира
СБУ

Підозрюваний протягом восьми років переховувався від слідства у тимчасово окупованих районах сходу України

Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань затримало у Києві колишнього співробітника одного з регіональних органів Служби, який підозрюється у дезертирстві. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Протягом восьми років він переховувався від слідства у тимчасово окупованих районах сходу України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2014 році посадовець не виконав наказ керівництва щодо прибуття на нове місце проходження військової служби та залишився у захопленій частині Луганської області.

СБУ затримала колишнього співробітника-дезертира фото 1

У квітні 2015 року йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України (дезертирство) та оголосили у розшук.

Згодом зловмисник вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію та оселився у Києві, де сподівався «загубитися».

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання. Триває розслідування.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала двох колаборантів із Харківщини та Донеччини.

Теги: СБУ війна росія окупанти

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