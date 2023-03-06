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СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, які працювали на адміністрацію Сальдо (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, які працювали на адміністрацію Сальдо (фото)
Після звільнення Херсона організатори казино, сподіваючись уникнути правосуддя, переїхали до Житомир
фото: пресслужба СБУ

Підпільні казино були замасковані під орендовані офісні приміщення

Служба безпеки нейтралізувала потужну злочинну організацію, яка діяла у Києві, Житомирі та Херсоні. Зловмисники створили міжрегіональну мережу підпільних гральних закладів, причетну до прихованого фінансування окупаційних органів у захоплених районах півдня України. Про це повдомляє пресслужба СБУ.

Щомісяця вони спрямовували на потреби нелегітимної влади та її силового блоку мільйони у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, організатори угруповання незаконно відкрили декілька казино у Херсоні незадовго до повномасштабного вторгнення. Під час тимчасового захоплення міста вони продовжили займатися нелегальним бізнесом. При цьому частину одержаних «прибутків» передавали готівкою керівництву колишньої місцевої окупаційної адміністрації, яку очолював гауляйтер Володимир Сальдо.

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За регулярну «данину» рашисти надавали ділкам «преференції» на заняття нелегальним бізнесом та вільне пересування містом.

Після звільнення Херсона організатори казино, сподіваючись уникнути правосуддя, переїхали до Житомира. Там вони вирішили розширити власну «мережу». Для цього в обласному центрі, а згодом й у Києві, додатково відкрили шість гральних закладів.

Підпільні казино були замасковані під орендовані офісні приміщення. Їх обслуговуванням, налаштуванням комп’ютерного обладнання та підбором персоналу займались десятки людей, які працювали на злочинну організацію.

У ході майже 40 обшуків за адресами підпільних казино, в офісних та складських приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів та в їхніх авто, правоохоронці виявили:

  • добову виручку – майже мільйон готівкою у гривневому еквіваленті;
  • понад 230 носіїв фальсифікованого програмного забезпечення;
  • мережеве та серверне обладнання;
  • фінансову та бухгалтерську документацію із доказами злочинних дій;
  • чорнові записи із клієнтською базою.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили шістьом організаторам злочинної організації про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей).

Трьом ключовим фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 1,5 та 1,1 млн грн, решта перебувають під домашнім арештом. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. 

Раніше СБУ повідомила про підозру двом «підлеглим» гауляйтера Сальдо: серед них – депутат ОПЗЖ.

Теги: СБУ гауляйтер рашисти звільнення Володимир Сальдо правосуддя розслідування фінансування депутат

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