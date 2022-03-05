Шмигаль назвав дві головні наразі мети для українців (відео)

Росія вдається до все більш злочинних дій, завдання українців – підтримувати армію і допомагати тим, хто цього потребує

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на початку доби 5 березня звернувся до українців із повідомленням.

Як сказав очільник уряду, ведуться запеклі бої, ворог зазнає величезних втрат у людських ресурсах та в техніці. Російська армія та її вищі чини розповідали про те, як вони за тиждень будуть скидати сили НАТО в Ла-Манш, а натомість їхні солдати кидають техніку та здаються в полон.

У десятках міст і сотнях селищ ідуть бої, і всюди ворог стикається із супротивом не тільки бійців, але і всього населення.

«Наш тотальний супротив ворогу має відбуватися на всіх фронтах. На передовій, в тилу, на тимчасово окупованих ворогом територіях. Час кожному взяти себе в руки і з холодною головою подумати, де він може бути найбільш корисним. Якщо у вас є досвід та бажання – ставайте до лав територіальної оборони. Допомагайте волонтерам. Долучайтеся до інформаційної атаки на ворога. Працюйте на своєму підприємстві. Підтримуйте один одного. Знайдіть своє місце і робіть свій внесок. 40 млн людей, об’єднаних спільною ідеєю перемоги, неможливо спинити й головне – неможливо перемогти.

Сьогодні у нас два головних завдання. Перше – це забезпечення потреб ЗСУ та інших збройних формувань.

Друге – забезпечення цивільного населення товарами першої необхідності навіть у тих регіонах, які наразі заблоковані через бойові дії чи окупацію, організація зелених коридорів для евакуації цивільного населення, доставка гуманітарних вантажів», – сказав Шмигаль.

Червоний Хрест зробить все можливе для допомоги в евакуації українців, доставці їжі та медикаментів у місця, де тривають бойові дії.

«Укрзалізниця» стала компанією, яка за рахунок державних коштів закуповує їжу, пальне, ліки для потреб держави та постраждалих від війни людей. Останнім рішенням уряду ми спрямували на ці цілі 18 млрд грн. Принагідно, дякую залізничникам, які, незважаючи на ризики, продовжують виконувати свою роботу та рятувати людей! Українці! У нас єдина мета – звільнення України від російських загарбників. І ми обов’язково переможемо», – підсумував прем’єр-міністр України.

Нагадаємо, напередодні Зеленський нагородив орденами та медалями 76 бійців.

Також президент звинуватив НАТО у слабкості.

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