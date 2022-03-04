Ніхто не втік: Зеленський записав відео зі свого кабінету на Банковій

Володимир Зеленський опублікував відео на доказ того, що перебуває на робочому місці у Києві

Зеленський спростовує інформацію, що виїхав за межі країни

Президент Володимир Зеленський записав відео зі свого робочого кабінету на Банковій і написав: «Я в Києві, на робочому місці». Відео Зеленський опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Зеленський наголосив, що залишається у Києві. Він відповів усім тим, хто розганяє фейки про його втечу.

«Кожні два дні з'являється інформація, що я кудись втік: з України, з Києва, з офісу. Я перебуваю тут, на місці. Ніхто нікуди не втік. Ми працюємо», – сказав Зеленський, спростовуючи інформацію, що він ніби то виїхав з України.

Разом з президентом на відео є керівник його Офісу Андрій Єрмак.

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Закінчив Зеленський своє відео словами «Слава Україні». На що Єрмак відповів: «Героям слава!».

Нагадаємо, Зеленський звинуватив НАТО у слабкості (відео).

Сьогодні Зеленський провів переговори з главою МВФ.

Також стало відомо, що Кремль відмовився провести прямі переговори Путіна із Зеленським.

Як повідомлялося, на Зеленського за тиждень було щонайменше три спроби замаху – The Times.

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