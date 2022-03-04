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    Ніхто не втік: Зеленський записав відео зі свого кабінету на Банковій

    Володимир Зеленський опублікував відео на доказ того, що перебуває на робочому місці у Києві - Ніхто не втік: Зеленський записав відео зі свого кабінету на Банковій
    Володимир Зеленський опублікував відео на доказ того, що перебуває на робочому місці у Києві
    фото: кадр з відео

    Зеленський спростовує інформацію, що виїхав за межі країни

    Президент Володимир Зеленський записав відео зі свого робочого кабінету на Банковій і написав: «Я в Києві, на робочому місці». Відео Зеленський опублікував на своїй сторінці в Instagram.

    Зеленський наголосив, що залишається у Києві. Він відповів усім тим, хто розганяє фейки про його втечу.

    «Кожні два дні з'являється інформація, що я кудись втік: з України, з Києва, з офісу. Я перебуваю тут, на місці. Ніхто нікуди не втік. Ми працюємо», – сказав Зеленський, спростовуючи інформацію, що він ніби то виїхав з України.

    Разом з президентом на відео є керівник його Офісу Андрій Єрмак.

    Закінчив Зеленський своє відео словами «Слава Україні». На що Єрмак відповів: «Героям слава!».

    Нагадаємо, Зеленський звинуватив НАТО у слабкості (відео).

    Сьогодні Зеленський провів переговори з главою МВФ.

    Також стало відомо, що Кремль відмовився провести прямі переговори Путіна із Зеленським.

    Як повідомлялося, на Зеленського за тиждень було щонайменше три спроби замаху – The Times.

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    Теги: війна Володимир Зеленський президент Instagram Андрій Єрмак
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    Ніхто не втік: Зеленський записав відео зі свого кабінету на Банковій