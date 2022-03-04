Воїни світла: Зеленський нагородив орденами та медалями 76 бійців

«Українці витримали вже дев’ять днів темряви і зла, і відповіли на вторгнення героїзмом, солідарністю і взаємодопомогою» – президент

На жаль, більшість захисників отримали високі відзнаки посмертно

Президент України Володимир Зеленський увечері 4 березня виступив із традиційним відеозверненням. Він розповів, що історія Європи назавжди запам'ятає героїчну відсіч, яку дали українці окупантам.

«Увесь континент знатиме місто Харків. Місто Чернігів. Місто Суми. Місто Волноваху. Місто Маріуполь. Місто Миколаїв. Та багато інших наших прекрасних міст… Українці єдині від Ужгорода до Харкова, від Києва до Херсона. Українці ганяють ворога під Києвом. Б'ють за Охтирку. Карають за Гостомель. Помстяться за Херсон.

Вороги думали, що змусять українців підкоритися. Але ми звільнимо нашу землю завдяки нашим героям, сказав глава держави.

«Я сьогодні нагородив орденами та медалями 76 українських героїв за особисту мужність і самовіддані дії заради нашої оборони. На жаль, з них 37 нагороджуються посмертно», – сказав президент.

Нагороди отримали:

Звання Героя України – генерал-лейтенант Павлюк Олександр Олексійович – командувач Операції об'єднаних сил.

Військове звання бригадного генерала – полковник Шворак Володимир Васильович – заступник командувача військ оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України.

Військове звання бригадного генерала юстиції – полковник юстиції Мельник Сергій Миколайович, начальник Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Звання бригадного генерала – полковник Богомолов Артем Євгенович, заступник командувача військ Оперативного командування «Захід».

Звання генерала – Залужний Валерій Федорович – Головнокомандувач Збройних Сил України.

Нагадаємо, Зеленський звинуватив НАТО у слабкості (відео).