Українські війська перейшли в контрнаступ на Харківщині

Ввечері наші армійці знищили три танки, а ще один взяли трофеєм.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поділився оперативною інформацію про стан справ у регіоні. Про це Синєгубов повідомив в ефірі телемарафону UAразом.

«Вони (Збройні Сили України – ред.) витримали той напад, який був від агресора, і зараз вони не те, що дають відсіч, а й вже перейшли до контрнаступу. Наприклад, лінію ворога вони відсунули у сумському напрямку від Харкова, повністю зайнявши позиції державного кордону... Розуміючи про це, ворог практично втратив всі свої наступальні ресурси», – заявив Синєгубов.

За його словами, ворог відмовився від масованих атак броньованою технікою. Натомість окупанти шукають слабкі місця, але українські Збройні сили дають гідну відсіч. Зокрема, ввечері наші армійці знищили три танки, а ще один взяли трофеєм.

На думку Синєгубова, російські окупанти вдаються до рактених та авіаударів по цивільній інфраструктурі через неможливість здобути перемогу в бою із Збройними Силами.

Нагадаємо, за тиждень харків'яни знищили понад 500 одиниць ворожої техніки.

Учора на Харківщині попався коригувальник вогню окупантів.

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