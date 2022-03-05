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    Є країни, готові надати нам літаки – Кулеба

    Глава МЗС вважає, що тему надання озброєння не слід обговорювати в медіа - Є країни, готові надати нам літаки – Кулеба
    Глава МЗС вважає, що тему надання озброєння не слід обговорювати в медіа
    фото: mfa.gov.ua

    Дехто із держав-членів НАТО можуть забезпечити захист українського неба

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що є країни, які готові забезпечити захист українського неба в війні проти Росії. Але не став уточнювати, що це за країни. Про це він сказав в ефірі марафону єдиних новин.

    За його словами, деякі країни НАТО можуть надати Україні літаки і засоби протиповітряної оборони, але не альянс чи організація.

    «Є такі країни, але я не буду їх називати... я взагалі вважаю, що тему того, хто і яку зброю нам поставляє, потрібно вивести з медійного простору, нехай ця робота ведеться», – зазначив Кулеба.

    Він також зазначив, що Євросоюз виявився більш надійним і дієвим партнером для України, ніж НАТО.

    Нагадаємо, напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України.

    Раніше Євросоюз передумав відправляти Україні винищувачі. За озвученою до того інформацією, Європа планувала відправити Україні 70 винищувачів, у тому числі 28 Міг-29 з Польщі, 12 зі Словаччини і 16 з Болгарії, а також 14 Су-25 з Болгарії.

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    Теги: міністр НАТО робота Дмитро Кулеба
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    Є країни, готові надати нам літаки – Кулеба