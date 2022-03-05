Є країни, готові надати нам літаки – Кулеба

Дехто із держав-членів НАТО можуть забезпечити захист українського неба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що є країни, які готові забезпечити захист українського неба в війні проти Росії. Але не став уточнювати, що це за країни. Про це він сказав в ефірі марафону єдиних новин.

За його словами, деякі країни НАТО можуть надати Україні літаки і засоби протиповітряної оборони, але не альянс чи організація.

«Є такі країни, але я не буду їх називати... я взагалі вважаю, що тему того, хто і яку зброю нам поставляє, потрібно вивести з медійного простору, нехай ця робота ведеться», – зазначив Кулеба.

Він також зазначив, що Євросоюз виявився більш надійним і дієвим партнером для України, ніж НАТО.

Нагадаємо, напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України.

Раніше Євросоюз передумав відправляти Україні винищувачі. За озвученою до того інформацією, Європа планувала відправити Україні 70 винищувачів, у тому числі 28 Міг-29 з Польщі, 12 зі Словаччини і 16 з Болгарії, а також 14 Су-25 з Болгарії.

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