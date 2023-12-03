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Штурми за підтримки авіації: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Штурми за підтримки авіації: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень

Триває 648-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 3 грудня.

Ворог завдав 1 ракетного та 31 авіаційний удар, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Володимирівка, Гасичівка Чернігівської області; Козаче Сумської області; Гранів, Бударки, Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки Харківської області, де силами оборони відбито 7 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Фиголівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито 3 атаки. Противник завдав авіаційних удару в районі населеного пункту Спірне Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де силами оборони відбито 16 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема Міньківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 14 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 5 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Парасковіївка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 3 рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного Запорізької області. Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Новопокровки Запорізької області. Завдав авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Чарівне, Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське, Плавні Запорізької  області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кринки Херсонської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали  такі населені пункти, як Дудчани, Берислав, Іванівка, Садове, Ромашкове Херсонської області та місто Херсон, а також Очаків Миколаївської області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 по зенітно-ракетних комплексах та 2 по складах боєприпасів противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир» противника.

Також, силами та засобами протиповітряної оборони України в ночі було знищено 10 з 12 БпЛА типу Shahed-136/131.

Раніше американський генерал спрогнозував, чого очікувати на фронті взимку. 

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Теги: авіація Генштаб Миколаїв Авдіївка Херсон інфраструктура місто озброєння населення Макіївка ворог Вугледар

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