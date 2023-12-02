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Штурми на семи напрямках: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Штурми на семи напрямках: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області
фото з відкритих джерел

Протягом доби відбулось 69 бойових зіткнень

Триває 647-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 69 бойових зіткнень. Про це у вечірньому зведенні 2 грудня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворог завдав 3 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Козача Лопань Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Костобобрів, Прогрес Чернігівської області; Юнаківка, Грабовське, Лугівка Сумської області; Уди, Ветеринарне, Стогнії Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбито 7 атак. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито 3 атаки. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де силами оборони відбито 15 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Часів Яр, Богданівка, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 20 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Сєверне,  Степове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 9 атак. Противник завдав авіаційного удару в районі Побєди Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах південно-східніше Вугледару, західніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 8 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Роботине, Мала Токмачка Запорізької  області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали місто Херсон Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 4 артилерійським засобам противника.

Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Раніше повідомлялося, що російські військові стали менше використовувати безпілотники на Таврійському напрямку. Водночас окупаційні війська продовжують атакувати позиції Сил оборони України з використанням керованих авіаційних бомб (КАБ). 

Нагадаємо, окупаційні війська почали здаватися в полон українським захисникам під Авдіївкою на Донеччині.

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Теги: Генштаб Миколаїв Авдіївка Херсон інфраструктура місто населення ворог Вугледар

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