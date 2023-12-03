РФ заявила про захоплення Мар'їнки, ЗСУ прокоментували слова ворога

Українські захисники продовжують героїчно тримати оборону на східному фронті

Російські окупанти почали поширювати заяви про те, що 150-та Мотострілецька дивізія Збройних сил РФ нібито окупувала Мар'їнку. Як розповів в ефірі телемарафону спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, українські захисники продовжують героїчно тримати оборону на східному фронті. Так, за останню добу військові відбили на Мар’їнському напрямку 11 атак.

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«Ворог завжди брехав і фантазував. У цьому випадку він теж бреше. Там тривають бої. Як в районі Мар’їнки, так і в районі Новомихайлівки», – прокоментував заяви окупантів військовий ЗСУ.

Нагадаємо, 1 грудня низка російських ЗМІ почала поширювати інформацію, що окупанти нібито повністю захопили Мар'їнку. Аналітики ISW зазначили, дані геолокації вказують на те, що російські сили контролюють не менше 74% міста.

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Нагадаємо, оператори дронів одного з підрозділів десантно-штурмових військ загнали кількох окупантів в руїни будинку і нанесли серію точних ударів.

Раніше росіяни змінили тактику наступу на Таврійському напрямку: генерал розповів подробиці.

Також окупаційні війська почали здаватися в полон українським захисникам під Авдіївкою на Донеччині.