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Ворог активізувався на Запоріжжі, намагаючись відбити позиції – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ворог активізувався на Запоріжжі, намагаючись відбити позиції – Генштаб
Запеклі бої тривають на усій лінії фронту
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 2 грудня

Триває 647-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 2 грудня.

Ворожі удари по Україні

За добу загалом ворог завдав два ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби РФ вчергове атакувала Україну, застосувавши дві керовані ракети Х-59 та 23 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану ракету Х-59 та 18 ударних БпЛА.

Авіаційних ударів зазнали Серебрянське лісництво Луганської області; Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбили 13 атак.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де Силами оборони відбито 8 атак.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 21 атаку. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 21 атаку.

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку противник вісім разів безуспішно вів наступальні (штурмові) дій щодо відновлення втраченого положення в районах Роботиного, а також вів безуспішні штурмові дії в районі західніше Вербового, де наші захисники відбили чотири атаки.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано удару по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пятьох складах боєприпасів противника.

Як повідомлялося, за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), українські війська продовжують вести обмежені контрнаступальні операції в Запорізькій області. ЗСУ контратакували поблизу Авдіївки. 

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Теги: війна ЗСУ окупанти Бахмут Авдіївка

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