Американський генерал спрогнозував, чого очікувати на фронті взимку

ЗСУ продовжать тиснути на росіян, на їхню логістику

Українських військових очікує чергова важка зима. Попри це, вони не збираються знижувати темп. Таку думку висловив екскомандувач армії США в Європі, генерал у відставці та очільник Кафедри стратегічних досліджень Першинга у Центрі аналізу європейської політики Бен Ходжес, передає Голос Америки.

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За словами Ходжеса, ЗСУ продовжать тиснути на росіян, на їхню логістику.

«У мене немає жодних сумнівів, що Росія робитиме те саме, що і минулої зими – атакуватиме енергомережу, аби зробити життя цивільних жахливим. Мета – підірвати готовність українського народу до спротиву. Тому засоби протиповітряної оборони мають бути першими в списку постачання Україні», – вважає генерал.

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Водночас він підкреслює, що не хотів би бути російським рядовим, який сидить в окопі.

«У них жахлива система логістики, їхнім лідерам начхати на них. Тож російські солдати жахливо страждатимуть взимку. Я думаю. що ми побачимо зниження ефективності деяких їхніх дронів», – зазначив він.

Раніше екскомандувач збройних сил США Бен Ходжес пояснив, чому не здійснився його прогноз про те, що українські військові зайдуть до Криму влітку 2023 року.

Також він пояснив, чому Захід так боїться розпаду Росії.

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Крім того, Ходжес заявив, що закінчення термінів війни РФ проти України можна значно прискорити, якщо США і Європа в найкоротші терміни забезпечать ЗСУ масою зброї.

Також генерал Ходжес назвав три види зброї, яка потрібна Україні для перемоги над РФ.