Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Американський генерал спрогнозував, чого очікувати на фронті взимку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Американський генерал спрогнозував, чого очікувати на фронті взимку
Українські військові взимку не знижуватимуть темп
фото з відкритих джерел

ЗСУ продовжать тиснути на росіян, на їхню логістику

Українських військових очікує чергова важка зима. Попри це, вони не збираються знижувати темп. Таку думку висловив екскомандувач армії США в Європі, генерал у відставці та очільник Кафедри стратегічних досліджень Першинга у Центрі аналізу європейської політики Бен Ходжес, передає Голос Америки.

За словами Ходжеса, ЗСУ продовжать тиснути на росіян, на їхню логістику.

«У мене немає жодних сумнівів, що Росія робитиме те саме, що і минулої зими – атакуватиме енергомережу, аби зробити життя цивільних жахливим. Мета – підірвати готовність українського народу до спротиву. Тому засоби протиповітряної оборони мають бути першими в списку постачання Україні», – вважає генерал.

Водночас він підкреслює, що не хотів би бути російським рядовим, який сидить в окопі.

«У них жахлива система логістики, їхнім лідерам начхати на них. Тож російські солдати жахливо страждатимуть взимку. Я думаю. що ми побачимо зниження ефективності деяких їхніх дронів», – зазначив він.

Раніше екскомандувач збройних сил США Бен Ходжес пояснив, чому не здійснився його прогноз про те, що українські військові зайдуть до Криму влітку 2023 року.

Також він пояснив, чому Захід так боїться розпаду Росії.

Крім того, Ходжес заявив, що закінчення термінів війни РФ проти України можна значно прискорити, якщо США і Європа в найкоротші терміни забезпечать ЗСУ масою зброї.

Також генерал Ходжес назвав три види зброї, яка потрібна Україні для перемоги над РФ.

Теги: росія Європа військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бен Ходжес визнав, що помилився у прогнозах
Ходжес пояснив, чому його прогноз щодо звільнення Криму не справдився
4 листопада, 18:50
Винищувачі F-16
Генерал Ходжес: Війна в Україні може закінчитися цього року
24 травня, 11:06
Екскомандувач сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес
ЗСУ зможуть звільнити Крим вже до кінця літа – Ходжес
11 квiтня, 01:27

Події в Україні

Американський генерал спрогнозував, чого очікувати на фронті взимку
Американський генерал спрогнозував, чого очікувати на фронті взимку
Гуменюк спростувала інформацію про своє звільнення
Гуменюк спростувала інформацію про своє звільнення
Росія спекулюватиме на темі військовополонених, Координаційний штаб попередив про небезпеку
Росія спекулюватиме на темі військовополонених, Координаційний штаб попередив про небезпеку
Окупанти вгатили по багатоповерхівці в Херсоні, є загиблі та поранені (оновлено)
Окупанти вгатили по багатоповерхівці в Херсоні, є загиблі та поранені (оновлено)
РФ заявила про захоплення Мар'їнки, ЗСУ прокоментували слова ворога
РФ заявила про захоплення Мар'їнки, ЗСУ прокоментували слова ворога
Окупанти придумали нову тактику під час штурмів – ховаються у пересувних «коконах»
Окупанти придумали нову тактику під час штурмів – ховаються у пересувних «коконах»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Скільки російських окупантів перебуває в Україні. Офіс Залужного назвав приголомшливу цифру
98K
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
36K
Скільки території окупувала Росія, а скільки – звільнили ЗСУ. Дані на початок зими 2023 року
19K
ЗСУ знищили окупантів, які стратили полонених українських бійців
11K
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9392
Літак США перехопив іранський дрон над своїм авіаносцем

Новини

Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Мокрий сніг та туман у низці областей: прогноз погоди на 3 грудня
Сьогодні, 04:05
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Ворог активізувався на Запоріжжі, намагаючись відбити позиції – Генштаб
Вчора, 07:25
Чому нема масованих ракетних ударів РФ по Україні? ЗСУ знайшли пояснення
Вчора, 07:13
Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua