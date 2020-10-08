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    Події в Україні

    Шукали корову: на окупованій Луганщині підірвалися жінка з дитиною

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    На Донбасі жінка з дитиною підірвалися у полі - Шукали корову: на окупованій Луганщині підірвалися жінка з дитиною
    На Донбасі жінка з дитиною підірвалися у полі

    В результаті події постраждалій довелося ампутувати ногу

    На Донбасі жінка з 11-річним сином підірвалися на вибухівці, коли просто йшли полем. Інцидент стався на підконтрольній бойовикам «ЛНР» території в Луганській області біля населеного пункту Золоте-5 (Михайлівка, в 61 км від Луганська).

    В результаті події постраждалій довелося ампутувати ногу. Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ОБСЄ за 7 жовтня.

    Зазначається, що сама трагедія трапилася ще близько тижня тому.

    Було встановлено, що жінка 40-49 років з двома дітьми вирушили шукати корову, яка зникла. Мама з сином і дочкою йшли полем, і в один момент натрапили на вибуховий пристрій в землі. Міна була прямо посередині цього поля.

    Після вибуху жінка отримала серйозні травми ніг, а хлопчик - очей. Постраждалих доставили в лікарню в окупованому «ЛНРівцями» місті Первомайськ. Там медики провели операцію, і пацієнтці довелося ампутувати ліву ногу нижче коліна.

    Лікарі в Луганську розповіли, що дитині прооперували очі. Дівчинка в результаті підриву не постраждала.

    6 жовтня її сестра телефоном повідомила команді Місії, що 28 вересня дізналася про інцидент від доньки потерпілої, а коли дісталася до цього поля, побачила поранених сестру і племінника.

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