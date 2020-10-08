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    Окупанти на Донеччині встановили сотні мін – ОБСЄ

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    ОБСЄ заявляє, що російські найманці вкотре порушують низку міжнародних договорів - Окупанти на Донеччині встановили сотні мін – ОБСЄ
    ОБСЄ заявляє, що російські найманці вкотре порушують низку міжнародних договорів

    Безпілотник ОБСЄ зафіксував 225 протитанкових мін, встановлених бойовиками у кількох місцях

    Спостерігачі ОБСЄ біля населеного пункту Нижнє Лозове Донецької області зафіксували сотні мін, які встановили російські бойовики.

    Про це з посиланням на звіт місії від 7 жовтня повідомляє пресслужба штабу ООС.

    «4 жовтня у полях поблизу населеного пункту Нижнє Лозове безпілотник Спеціальної моніторингової місії знову зафіксував сукупно 225 протитанкових мін, встановлених у кількох місцях. Зокрема, 43 міни встановлено приблизно за 2,5 км на захід, 122 міни в полі орієнтовно за 3,5 км на північний захід та 60 мін орієнтовно за 2,5 км на південний захід від цього населеного пункту», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, ці факти свідчать про порушення російськими-окупаційними військами низки міжнародних договорів, зокрема щодо застосування конкретних видів звичайної зброї, заборони або обмеження застосування мін, мін-пасток, інших пристроїв, заборони застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін тощо.

    В штабі нагадали, що у статті 1 Оттавської конвенції від 1997 року зазначено, що кожна держава зобов’язується ніколи і ні за яких обставин не застосовувати протипіхотні міни; не розробляти, не виробляти, не набувати іншим чином, не накопичувати, не зберігати і нікому не передавати, прямо чи опосередковано, протипіхотні міни; не допомагати, не заохочувати і не спонукати будь-яким чином будь-кого до проведення діяльності, забороненої для держави-учасниці згідно з цією Конвенцією.

    «Порушуючи міжнародні договори та взяті на себе зобов’язання у рамках Мінського процесу, російсько-окупаційні війська продовжують проводити заходи з дистанційного мінування місцевості в районах, прилеглих до позицій підрозділів Об’єднаних сил та інженерного обладнання позицій», - наголосили в штабі ООС.
    В пресслужбі також звернули увагу цивільного населення на необхідність підвищення пильності під час пересування в районах проведення ООС.
    Також в ОБСЄ повідомили, що наприкінці вересня на Луганщині підірвалися жінка з дитиною

     

    окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі замінування безпілотник
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