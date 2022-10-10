Атака на Дніпро: мер міста розповів про диво

Ракета розірвалася за кілька метрів від автобуса

Сьогодні, 10 жовтня, російські загарбники завдали удару по Дніпру. Згодом міський голова Борис Філатов повідомив про диво, яке сталося з пасажирами автобуса в місті.

«Звичайний пасажирський автобус. Ракета вибухнула буквально за п'ять метрів. Усі живі», – написав він.

Нагадаємо, окупанти 10 жовтня запустили понад 10 ракет по Дніпропетровській області. Чотири снаряди збила наша протиповітряна оборона. Внаслідок ударів загинуло чотири людини, 19 отримали травми.

Ворог вдарив по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту. Бив тоді, коли люди йшли на роботу. Є серйозні руйнування.

Сьогодні ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.