Сили тероборони проведуть навчання: скільки призвуть резервістів

У разі нападу Росії Сили територіальної оборони діятимуть згідно зі законом

Перших навчальні збори тероборони відбудуться у Маріуполі, Сєвєродонецьку та Краматорську

В Україні триває розгортання штабів Сил територіальної оборони. Найближчим часом будуть організовані та проведені збори резервістів територіальної оборони по всій країні. Про це повідомив командувач Сил територіальної оборони ЗСУ, бригадний генерал Юрій Галушкін.

За його словами, передусім на навчання на 30 діб буде призвано 14 200 резервістів в окремих районах і областях. Надалі генерал не виключив проведення зборів у всіх бригадах і батальйонах.

«Проведення перших навчальних зборів тероборони заплановано в Маріуполі, Сєвєродонецьку та Краматорську», – повідомив командувач Сил територіальної оборони.

Галушкін також звернувся до керівників ОДА з проханням про сприяння та підтримку сил тероборони під час організації та проведення таких навчань.

Також Офіс президента повідомив, що Маріуполь беруть під посилену охорону.

Ввечері 23 лютого на Банковій завершилася «дуже результативна» зустріч з бізнесменами.

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