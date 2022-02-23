Маріуполь беруть під посилену охорону – Офіс президента

Охорона міста буде посилена, однак подробиці на Банковій поки що не розповіли

Через російську загрозу та загострення на Донбасі буде посилена охорона Маріуполя, який межує з лінією фронту.

На сайті президента повідомляється, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко провів селекторну нараду з головами ОДА і мерами щодо введення надзвичайного стану на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де йде операція Об'єднаних сил.

«...учасники обговорили плани дій в різних ситуаціях, організацію роботи медичних установ, дії військово – цивільних адміністрацій Луганської та Донецької областей, місцевої влади Маріуполя, охорона якого буде посилена», – йдеться в повідомленні.

Ввечері 23 лютого стало відомо, що Білий дім передав президенту України Володимиру Зеленському попередження розвідки про високу ймовірність вторгнення Росії протягом найближчих двох діб.

До слова, російське телебачення анонсувало вторгнення в Україну у прогнозі погоди (відео).

Раніше повідомлялося, Росія нарощує військову присутність на кордоні з Україною в районі Харківської області та масово закуповує мішки для трупів.

Напередодні ми повідомляли, що американський супутник зафіксував путінську армію за 15 км від кордону з Україною. На північний захід від Бєлгорода також спостерігається низка нових польових розгортань (вони перебувають приблизно за 30 кілометрів від кордону з Україною), при цьому більша частина техніки та військ розташована в лісових масивах або поруч з ними.

Як відомо путінська армія отаборилась у Білорусі: супутники зафіксували нове скупчення поблизу України.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Напередодні президент США Джо Байден попередив, що Путін збирається напасти на Київ з території Білорусі.

Сьогодні стало відомо, що Україна може закрити держкордон із Росією та Білоруссю: у Раді зареєстровано відповідну постанову.

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