На Банковій завершилася «дуже результативна» зустріч з бізнесменами: перші деталі

ЗМІ зафіксували, як до Офісу президента на вулиці Банковій у Києві прибули представники 50 найбільших бізнес-компаній України

Президент просив присутніх показувати приклад та залишатися у країні

В Офісі президента завершилася «дуже результативна» зустріч між владою, правоохоронцями та бізнесменами. На ній доповідали силовики, а влада та бізнес висловили один одному підтримку. Про це у коментарі журналістам сказав прессекретар президента Сергій Никифоров.

На зустрічі були керівництво Офісу президента та силовий блок. За словами Никифорова, присутніх були багато людей – зала державних заходів була «вщент заповнена».

Один з учасників зустрічі повідомив УП, що президент просив присутніх показувати приклад та залишатися у країні. Зеленський пообіцяв шукати всі можливі дипломатичні шляхи.

Інший учасник зазначив, що була доповідь силовиків, які повідомляли різні сценарії: «Але з того, що я почув, наші не вірять у повномасштабну історію»

Також відомо, що у різні фонди скидати гроші, як було у випадку з коронавірусом, не просили. Це підтвердив віцепрем'єр-міністр в уряді Азарова Сергій Тігіпко.

«Зустріч була, аби «звірити годинники», надати усю інформацію великому бізнесу, сказати, що та в яких сценаріях буде робити держава.

Обмінялися думками, поглядами на те, хто, що, яку роль має робити. Зустріч була результативною – і почули один одного, і висловили підтримку один одному», – заяви Никифоров.

Як відомо, ЗМІ зафіксували, як до Офісу президента на вулиці Банковій у Києві прибували представники 50 найбільших бізнес-компаній України.

Зазначимо, сьогодні олігархи Ахметов та Пінчук прилетіли в Україну (відео).

Раніше стало відомо, що сьогодні о 18.00 годині мала відбутися зустріч глави держави Володимира Зеленського з топовими бізнесменами країни.

Як повідомлялося, український олігарх Рінат Ахметов зробив заяву на тлі російської агресії та загрозливих заяв Путіна. Ахметов закликає владу, бізнес і громадян України до єдності та оголошує про сплату компанією «СКМ» податків наперед на суму 1 млрд грн.

Нагадаємо, 13 лютого повідомлялося, що українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами.