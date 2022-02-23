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    На Банковій завершилася «дуже результативна» зустріч з бізнесменами: перші деталі

    ЗМІ зафіксували, як до Офісу президента на вулиці Банковій у Києві&nbsp;прибули представники 50 найбільших бізнес-компаній України - На Банковій завершилася «дуже результативна» зустріч з бізнесменами: перші деталі
    ЗМІ зафіксували, як до Офісу президента на вулиці Банковій у Києві прибули представники 50 найбільших бізнес-компаній України
    фото: УП

    Президент просив присутніх показувати приклад та залишатися у країні

    В Офісі президента завершилася «дуже результативна» зустріч між владою, правоохоронцями та бізнесменами. На ній доповідали силовики, а влада та бізнес висловили один одному підтримку. Про це у коментарі журналістам сказав прессекретар президента Сергій Никифоров.

    На зустрічі були керівництво Офісу президента та силовий блок. За словами Никифорова, присутніх були багато людей – зала державних заходів була «вщент заповнена».

    Один з учасників зустрічі повідомив УП, що президент просив присутніх показувати приклад та залишатися у країні. Зеленський пообіцяв шукати всі можливі дипломатичні шляхи.

    Інший учасник зазначив, що була доповідь силовиків, які повідомляли різні сценарії: «Але з того, що я почув, наші не вірять у повномасштабну історію»

    Також відомо, що у різні фонди скидати гроші, як було у випадку з коронавірусом, не просили. Це підтвердив віцепрем'єр-міністр в уряді Азарова Сергій Тігіпко.

    «Зустріч була, аби «звірити годинники», надати усю інформацію великому бізнесу, сказати, що та в яких сценаріях буде робити держава.

    Обмінялися думками, поглядами на те, хто, що, яку роль має робити. Зустріч була результативною – і почули один одного, і висловили підтримку один одному», – заяви Никифоров.

    Як відомо, ЗМІ зафіксували, як до Офісу президента на вулиці Банковій у Києві прибували представники 50 найбільших бізнес-компаній України.

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    Геннадій Корбан, усі фото: УП
    Василь Хмельницький (посередині)
    Сергій Тарута
    Ймовірно, Борис Колесніков
    На Банковій завершилася «дуже результативна» зустріч з бізнесменами: перші деталі
    На Банковій завершилася «дуже результативна» зустріч з бізнесменами: перші деталі
    На Банковій завершилася «дуже результативна» зустріч з бізнесменами: перші деталі
    На Банковій завершилася «дуже результативна» зустріч з бізнесменами: перші деталі
    Максим Тімченко, гендиректор ДТЕК
    На Банковій завершилася «дуже результативна» зустріч з бізнесменами: перші деталі
    На Банковій завершилася «дуже результативна» зустріч з бізнесменами: перші деталі
    На Банковій завершилася «дуже результативна» зустріч з бізнесменами: перші деталі
    На Банковій завершилася «дуже результативна» зустріч з бізнесменами: перші деталі
    На Банковій завершилася «дуже результативна» зустріч з бізнесменами: перші деталі

    Зазначимо, сьогодні олігархи Ахметов та Пінчук прилетіли в Україну (відео).

    Раніше стало відомо, що сьогодні о 18.00 годині мала відбутися зустріч глави держави Володимира Зеленського з топовими бізнесменами країни.

    Як повідомлялося, український олігарх Рінат Ахметов зробив заяву на тлі російської агресії та загрозливих заяв Путіна. Ахметов закликає владу, бізнес і громадян України до єдності та оголошує про сплату компанією «СКМ» податків наперед на суму 1 млрд грн.

    Нагадаємо, 13 лютого повідомлялося, що українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами.

    Читайте також: Чому олігархи тікають, а прості українці не панікують? Психолог пояснює, як правильно реагувати на воєнну загрозу
    Теги: бізнес олігархи Володимир Зеленський президент Сергій Тігіпко Сергій Никифоров Офіс президента прессекретар
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    На Банковій завершилася «дуже результативна» зустріч з бізнесменами: перші деталі