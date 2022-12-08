Нічний обстріл Миколаєва: поліція повідомила про прильоти

Пошкоджене одне з приватних господарств у Миколаєві

Внаслідок нічного обстрілу Миколаєва пошкоджене приватне домоволодіння. Про це повідомив очільник Миколаївської поліції Сергій Шайхет.

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«Прильоти відбулись по території приватного господарства в одному з районів Миколаєва. Без постраждалих, тільки пошкоджена техніка (не військова, як і завжди, не військова)», – написав Шайхет.

Як повідомлялося, у Миколаєві вночі, 7 грудня, пролунали вибухи.

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У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Місцеві жителі зазначають, що було чутно мінімум два вибухи.

Нагадаємо, 7 грудня російські терористи завдали удару по передмістю Курахового на Донеччині. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Внаслідок обстрілу загинули 10 людей.