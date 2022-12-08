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У Миколаєві пролунали вибухи

Альона Боженко
glavcom.ua
У Миколаєві пролунали вибухи
У Миколаєві прогриміли вибухи
фото ілюстративне

Місцеві чули щонайменше два вибухи у місті

У Миколаєві вночі, 7 грудня, пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.

Наразі у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Місцеві жителі зазначають, що було чутно мінімум два вибухи.

У Миколаєві пролунали вибухи фото 1

Офіційного підтвердження вибухів наразі немає. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Нагадаємо, 7 грудня російські терористи завдали удару по передмістю Курахового на Донеччині. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Внаслідок обстрілу загинули 10 людей.

 

Теги: вибух Миколаїв

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