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Обстріл Курахового. Кількість загиблих зросла

Альона Боженко
glavcom.ua
Обстріл Курахового. Кількість загиблих зросла
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Курахового зросла
фото: Нацполіція

Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих у Кураховому

В результаті обстрілу армією РФ міста Курахове Донецької області загинули 10 людей.  Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

Президент підкреслив, що атака була дуже жорстокою та абсолютно прорахованою. За його словами, росіяни хотіли обстріляти мирних людей.

«Сьогодні ж російська армія завдала удару по Кураховому. Саме по мирних людях. По ринку, елеватору, заправці, автостанції, по житловому будинку», – зауважив гарант.

За словами очільника держави, в переліку загиблих станом на зараз 10 людей. Та ще багато отримали поранення.

«Мої співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору", – додав голова держави.

Нагадаємо, 7 грудня російські терористи завдали удару по передмістю Курахового на Донеччині. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Додамо, триває 287-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби від ракетних ударів та БПлА противника постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міста Коростень Житомирської області і низка населених пунктів Запорізької області. Крім того, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали житлові квартали міста Курахове Донецької області.

Теги: армія поранення президент росіяни обстріл Донеччина

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