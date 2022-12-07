Обстріл Курахового. Кількість загиблих зросла

Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих у Кураховому

В результаті обстрілу армією РФ міста Курахове Донецької області загинули 10 людей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

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Президент підкреслив, що атака була дуже жорстокою та абсолютно прорахованою. За його словами, росіяни хотіли обстріляти мирних людей.

«Сьогодні ж російська армія завдала удару по Кураховому. Саме по мирних людях. По ринку, елеватору, заправці, автостанції, по житловому будинку», – зауважив гарант.

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За словами очільника держави, в переліку загиблих станом на зараз 10 людей. Та ще багато отримали поранення.

«Мої співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору", – додав голова держави.

Нагадаємо, 7 грудня російські терористи завдали удару по передмістю Курахового на Донеччині. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Додамо, триває 287-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби від ракетних ударів та БПлА противника постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міста Коростень Житомирської області і низка населених пунктів Запорізької області. Крім того, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали житлові квартали міста Курахове Донецької області.