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Обстріл Курахового: поліція показала наслідки (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріл Курахового: поліція показала наслідки (фото, відео)
Нацполіція

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження

Внаслідок обстрілу Курахового на Донеччині руйнації зазнали будівлі житлового сектору, центральний ринок та автовокзал. Про це повідомляє пресслужба Нацполції.

«Окупаційні війська вдарили по Кураховому сьогодні, 7 грудня, близько 13:37. Попередньо, обстріл було здійснено з артилерії калібру 152 мм», – йдеться в повідомленні.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Як повідомлялося, внаслідок атаки загинули восьмеро людей, ще п’ятеро – поранені.

Нагадаємо, триває 287-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби від ракетних ударів та БПлА противника постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міста Коростень Житомирської області і низка населених пунктів Запорізької області. Крім того, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали житлові квартали міста Курахове Донецької області.

Теги: Донеччина війна росія окупанти Україна

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