Обстріл Курахового: поліція показала наслідки (фото, відео)

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження

Внаслідок обстрілу Курахового на Донеччині руйнації зазнали будівлі житлового сектору, центральний ринок та автовокзал. Про це повідомляє пресслужба Нацполції.

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«Окупаційні війська вдарили по Кураховому сьогодні, 7 грудня, близько 13:37. Попередньо, обстріл було здійснено з артилерії калібру 152 мм», – йдеться в повідомленні.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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Як повідомлялося, внаслідок атаки загинули восьмеро людей, ще п’ятеро – поранені.

Нагадаємо, триває 287-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби від ракетних ударів та БПлА противника постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міста Коростень Житомирської області і низка населених пунктів Запорізької області. Крім того, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали житлові квартали міста Курахове Донецької області.