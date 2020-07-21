Син заручниці передав ЗМІ запис розмови з «луцьким терористом»



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Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі»

У розмові терорист наполягав на тому, щоб його вимоги були надіслані максимальній кількості ЗМІ

Син однієї із заручниць, яку утримує у рейсовому автобусі в Луцьку чоловік, що називає себе Максом Плохим, передав журналістам запис своєї розмови з терористом. Про це повідомляє «Суспільне. Волинь».

«З мамою йому вдалося поспілкуватися буквально кілька секунд. Жінка сама йому зателефонувала, потім передала слухавку терористу. З розмови видно, що чоловік, який захопив заручників, намагається привернути увагу журналістів», - йдеться у повідомленні.

У розмові терорист вибачався, що «сталася така ситуація», і наполягав на тому, щоб його вимоги були надіслані максимальній кількості ЗМІ.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку.

Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

Також у поліції повідомили, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні.