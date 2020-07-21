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    Думки вголос

    Як російська пропаганда в Україні висвітлюватиме захоплення заручників у Луцьку

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Як російська пропаганда в Україні висвітлюватиме захоплення заручників у Луцьку

    Телеканали Медведчука і сайт strana.ua у всьому будуть винити майданівців

    Як висвітлюватиме події з захопленням заручників у Луцьку російська пропаганда в Україні?

    Будуть говорити про те що винуватий Майдан, що він радикалізував людей, що екстремісти посіяли у народі ворожнечу і насилля, що внаслідок війни в країні мільйони одиниць зброї, і т.п.

    Телеканали Медведчука, сайт strana.ua та будуть винити майданівців, що нібито рівень вуличної злочинності зростає.

    І не зупинить пропагандистів той факт що терорист, судячи з попередніх даних, ментально перебуває у русском мире. Що своє мережеве соціальне життя він веде у Однокласниках, що дивиться російські фільми, російські телепередачі, цитує російських класиків та мислителів. В уяві цієї людини - Колима, у його стрічці друзів - росіяни.

    Я навіть зараз не хочу формулювати обвинувачення цій людині і тим більше його виправдовувати.

    Я просто прогнозую ту брехню, якою будуть оперувати наші внутрішні вороги, для того щоб звинуватити нас - тих, хто намагався тримати Україну подалі від колими і однокласників.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Віктор Медведчук пропаганда тероризм Луцьк
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