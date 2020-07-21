Аваков вилетів у Луцьк, де терорист захопив автобус із заручниками



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До Луцька для координації дій терміново вилетів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

На місці працюють співробітники спеціальних підрозділів Нацполіції та Нацгвардії

Глава МВС Арсен Аваков вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

Про це повідомив у Facebook радник голови МВС Зорян Шкіряк.

«Міністр МВС України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події», - йдеться в повідомленні.

На місці працюють співробітники спеціальних підрозділів Нацполіції та Нацгвардії.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками У рполіції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя.

Наразі полісмени моніторять його акаунт і намагаються зрозуміти вимоги терориста та вести з ним перемовини. Відомо, що в автобусі перебуває щонайменше 20 заручників і вони прикуті наручниками.

Також у мережі з'явилося відеозвернення чоловіка, який захопив у Луцьку автобус з людьми та погрожує його підірвати.

Терорист, який посеред Луцька захопив автобус із пасажирами, опублікував свої вимоги у Twitter. Зокрема, він «привітав» усіх із днем антисистеми і заявив, що «держава – це перший терорист».

Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку.