Аваков вилетів у Луцьк, де терорист захопив автобус із заручниками
На місці працюють співробітники спеціальних підрозділів Нацполіції та Нацгвардії
Глава МВС Арсен Аваков вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.
Про це повідомив у Facebook радник голови МВС Зорян Шкіряк.
«Міністр МВС України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події», - йдеться в повідомленні.
На місці працюють співробітники спеціальних підрозділів Нацполіції та Нацгвардії.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками У рполіції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя.
Наразі полісмени моніторять його акаунт і намагаються зрозуміти вимоги терориста та вести з ним перемовини. Відомо, що в автобусі перебуває щонайменше 20 заручників і вони прикуті наручниками.
Також у мережі з'явилося відеозвернення чоловіка, який захопив у Луцьку автобус з людьми та погрожує його підірвати.
Терорист, який посеред Луцька захопив автобус із пасажирами, опублікував свої вимоги у Twitter. Зокрема, він «привітав» усіх із днем антисистеми і заявив, що «держава – це перший терорист».
Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку.