Журналісти записали розмову з терористом, який погрожує підірвати людей у Луцьку



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Чоловік попросив максимально поширити свої вимоги

Зеленський може сказати по всій Україні, щоб подивитися фільм «Земляне», - наполягає луцький терорист

Журналістам вдалось поспілкуватись з чоловіком, який захопив заручників у Луцьку.



Кореспонденти «Першого» поговорили із однією з заручниць луцького терориста. Вдалося поспілкуватися і з самим чоловіком, який називає себе Максим Плохой, і якого, як з’ясувалося, насправді звати Максим Кривош.



Лучанка, яка перебуває в автобусі, сама вийшла на зв'язок з журналістами видання.



Чоловік вимагає максимально поширити його вимоги.

Наводимо спілкування з ним дослівно:



«Максим Плохой»: Ви вже поширили мої вимоги?



Перший: Ні. Ми ще нічого не отримали.



«Максим Плохой»: Вам зараз власниця цього телефона ... В мене є певні вимоги кароче. Якщо їх не виконають тобто.. Замінована одна вибухівка в людному місці Луцька. Замінований автобус, куча автоматичної зброї. Куча гранат. Зрозуміло?



Перший: Так. Зрозуміло.



«Максим Плохой»: Мене звати Максім Плахой. ...Заходити в ВК під цим псевдонімом, в соціальних сєтях я Максим Плахой. Там виложено відео і вся інформація



Перший: А скільки у вас людей? Як вони себе почувають?



«Максим Плохой»: Людей багато, повний автобус, є діти, є вагітні. Як почуваються - це вже наше. Це вже хай держава піклується. Вона ж піклується про людей.



Перший: А ви можете нам озвучити свої вимоги?



«Максим Плохой»: Ти послухай мене! Я сказав підтягуй побільше журналістів. Тому що якщо почнеться штурм я взірву автобус. І не тільки автобус. А й дистанційно взірветься бомба в людному місці.



Перший: А ви можете нам повторити ваші вимоги?



«Максим Плохой»: Та я тобі не буду повторювати вимоги, вони написані нахрен є!!! Тобі скидувалося на вайбер бл**ь!.

Спілкування відбувалося через телефон волинянки, з якою зв'язався



Перший: Вона сама шукала вихід на журналістів, очевидно на вимогу терориста. Після розмови з ним вона додала:

«Максим Плохой»: Будь ласка, чим побільше... просто поширте. Якщо ті вимоги будуть виконані. Це не є якісь вимоги... Влада може їх виконати. Знаєте, саме головне, що влада може їх виконати! Діло в тому чи вони хочуть! Це мінімальні вимоги. І Зеленський може сказати по всій Україні, щоб подивитися фільм «Земляне»! І ті інші, що є в тих вимога, теж можуть сказати.

Також з'явився аудіозапис розмови луцького терориста із сином одної із захоплених в автобусі жінок.

«Поясниш ситуацію: в Луцьку захоплений автобус, повний людей, коротше. Заміновано все, в автобусі купа вибухівки, автоматичної зброї. Крім того, міна є в Луцьку, закладена окремо», - заявив він.

Чоловік попросив максимально поширити свої вимоги. Дзвонити і писати всім можливим журналістам.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками У рполіції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя.

Наразі полісмени моніторять його акаунт і намагаються зрозуміти вимоги терориста та вести з ним перемовини. Відомо, що в автобусі перебуває щонайменше 20 заручників і вони прикуті наручниками. Згодом в СБУ уточнили, що заручників близько 10 осіб.

Також у мережі з'явилося відеозвернення чоловіка, який захопив у Луцьку автобус з людьми та погрожує його підірвати.

Терорист, який посеред Луцька захопив автобус із пасажирами, опублікував свої вимоги у Twitter. Зокрема, він «привітав» усіх із днем антисистеми і заявив, що «держава – це перший терорист».

Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку.

Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

Також у поліції повідомили, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні.