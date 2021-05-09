Сильний вітер у Києві зламав декілька дерев (фото)

Падіння дерев сталося на вулиці Ніжинській і Боткіна

У Києві сильний вітер у суботу, 8 травня, повалив два дерева, повідомляє столична поліція.

Так, падіння дерев сталося на вулиці Ніжинській і Боткіна.

Також в ЖК Чайка через сильний вітер паркан впав на припарковані автомобілі.

Фото: Патрульна поліція Києва

Раніше «Главком» повідомляв, що на вихідні в Україні трохи похолодає, у ніч на неділю у західних областях України можливі заморозки на ґрунті.

У неділю, 9 травня, негода вируватиме в Донецькій та Луганській областях. Тиждень почнеться з потепління до +17°, небо буде ясним майже всюди, але в Луганській області сонця буде небагато.

7 травня штормове попередження оголошено у більшості регіонів.

Нагадаємо, що наразі Європу накрила «холодяка». Синоптикиня повідомила, коли в Україні буде +25.

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