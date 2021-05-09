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    Сильний вітер у Києві зламав декілька дерев (фото)

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    Сильний вітер у Києві зламав пару дерев - Сильний вітер у Києві зламав декілька дерев (фото)
    Сильний вітер у Києві зламав пару дерев
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Падіння дерев сталося на вулиці Ніжинській і Боткіна

    У Києві сильний вітер у суботу, 8 травня, повалив два дерева, повідомляє столична поліція.

    Так, падіння дерев сталося на вулиці Ніжинській і Боткіна.

    Також в ЖК Чайка через сильний вітер паркан впав на припарковані автомобілі.

    Фото: Патрульна поліція Києва
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Раніше «Главком» повідомляв, що на вихідні в Україні трохи похолодає, у ніч на неділю у західних областях України можливі заморозки на ґрунті.

    У неділю, 9 травня, негода вируватиме в Донецькій та Луганській областях. Тиждень почнеться з потепління до +17°, небо буде ясним майже всюди, але в Луганській області сонця буде небагато.

    7 травня штормове попередження оголошено у більшості регіонів.

    Нагадаємо, що наразі Європу накрила «холодяка». Синоптикиня повідомила, коли в Україні буде +25.

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    Теги: вихідні поліція вітер
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