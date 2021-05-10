Рятувальники попереджають про можливі лавини у Карпатах

У зв’язку з відлигою на високогiр'ї Карпат очікується значна снiголавинна небезпека

10-11 травня на Закарпатті та Прикарпатті очікується висока сніголавинна небезпека

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголавинну небезпеку в Закарпатській та Івано-Франківській областях.

«10-11 травня, у зв’язку з відлигою, на високогiр'ї східної частини Закарпатської області та Івано-Франківської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)», – сказано у повідомленні ДСНС.

Окрім того, вдень 10 травня на Лівобережжі очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Також 10 травня у південних, східних, більшості центральних, західних, Житомирській та Чернігівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, 10 травня погоду в Україні визначатиме суха і помірно-тепла повітряна маса.

День очікується без опадів, лише у східних областях вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с; на Лівобережжі – північно-західний, вдень пориви 15−20 м/с.

На Західній Україні небо буде ясним протягом усього дня. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря становитиме +20...+22 градусів.

Натомість на Схід України заливатиме дощами також можливі шквальні пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Стовпчики термометрів покажуть +13...+15 градусів.