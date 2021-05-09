  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У селі на Буковині серед травня зафіксували майже 10 градусів морозу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Весна ще в дорозі до Верхнього Яловця - У селі на Буковині серед травня зафіксували майже 10 градусів морозу
    Весна ще в дорозі до Верхнього Яловця
    Фото: facebook-сторінка Валерія Полянчука

    Холодне повітря та трава, яку рясно вкрила паморозь – така весна в горах

    У гірському селі Верхній Яловець на Буковині 9 травня зафіксували майже -10°С морозу. Знімок градусника та трави, яку рясно вкрила паморозь, опублікував голова Селятинської територіальної громади Валерій Полянчук у facebook.

    «З Днем Перемоги! Село Верхній Яловець під горою Яровиця, що на Буковині», – ідеться у підписі до фото.

    Верхній Яловець розташований у Селятинській громаді Вижницького району Чернівецької області. Середня висота над рівнем моря тут – 980 метрів.

    Раніше «Главком» писав, що на Івано-Франківщині 8 травня випав сніг. Світлини вкритого білим села Сенечів, що у Вигодській громаді Калуського району, у мережі facebook поділився Богдан Угрин.

    Тим часом, погода в Україні найближчими днями буде переважно холодною і з нічними заморозками, значні опади не передбачаються - тільки в деяких регіонах буде дощ. А ось потепління очікується з вівторка.

    9 травня у темний час доби прогнозуються заморозки на грунті в західних, північних, центральних областях, і місцями навіть на Півдні країни. А ось в східних регіонах завдяки хмарності заморозки менш вірогідні.

    Теги: Чернівецька область Facebook село повітря весна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies