У селі на Буковині серед травня зафіксували майже 10 градусів морозу

Весна ще в дорозі до Верхнього Яловця

Холодне повітря та трава, яку рясно вкрила паморозь – така весна в горах

У гірському селі Верхній Яловець на Буковині 9 травня зафіксували майже -10°С морозу. Знімок градусника та трави, яку рясно вкрила паморозь, опублікував голова Селятинської територіальної громади Валерій Полянчук у facebook.

«З Днем Перемоги! Село Верхній Яловець під горою Яровиця, що на Буковині», – ідеться у підписі до фото.

Верхній Яловець розташований у Селятинській громаді Вижницького району Чернівецької області. Середня висота над рівнем моря тут – 980 метрів.

Раніше «Главком» писав, що на Івано-Франківщині 8 травня випав сніг. Світлини вкритого білим села Сенечів, що у Вигодській громаді Калуського району, у мережі facebook поділився Богдан Угрин.

Тим часом, погода в Україні найближчими днями буде переважно холодною і з нічними заморозками, значні опади не передбачаються - тільки в деяких регіонах буде дощ. А ось потепління очікується з вівторка.

9 травня у темний час доби прогнозуються заморозки на грунті в західних, північних, центральних областях, і місцями навіть на Півдні країни. А ось в східних регіонах завдяки хмарності заморозки менш вірогідні.