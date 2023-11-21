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Сирський назвав втрати окупантів на найгарячіших напрямках за 20 днів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Сирський назвав втрати окупантів на найгарячіших напрямках за 20 днів
Із початку листопада у зоні відповідальності угрупованні військ «Хортиця» знищено близько 800 одиниць ворожої техніки
фото з відкритих джерел

Українські захисники відбивають всі ворожі штурми

Для штурмів українських позицій на усіх напрямках російські окупанти продовжують використовувати підрозділи «Шторм Z», «Шторм V», які сформовані з ув’язнених та військових штрафників. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram.

Генерал розповів про ситуацію на найгарячіших напрямках.

Куп’янський напрямок

На Куп’янському напрямку противник продовжує наступальні дії. Намагається вийти до населеного пункту Синьківка, Харківської області, щоб продовжити наступ на місто Куп’янськ. Наші захисники відбивають всі спроби на даному напрямку.

Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку ворог стягує резерви та проводить перегрупування, щоб підготуватись до продовження атакувальних дій.

Бахмутський напрямок

Поблизу Бахмута тривають важкі бої. Окупанти продовжують атакувальні дії. Противник намагається вибити українських захисників з позицій в районі Кліщіївки. Сили оборони тримають оборону і наносять великі втрати російським військам, як в техніці так і в живій силі.

«З початку місяця в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» було ліквідовано понад шість з половиною тисяч російських окупантів, знищено або пошкоджено близько вісімсот одиниць військової техніки окупантів. Серед них 79 танків, 136 одиниць броньованої техніки та 170 різних зразків ворожої артилерії», – повідомив Сирський.

Теги: ЗСУ окупанти війна Олександр Сирський Бахмут

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