Уночі Росія атакувала Україну «Шахедами»: подробиці від Генштабу

Протиповітряною обороною знищено усі ворожі дрони-камікадзе

У ніч на 30 жовтня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 12 ворожих «Шахедів». Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 30 жовтня.

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За минулу добу загалом ворог завдав ракетний та 88 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Новоосинове, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Новоселівка, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Веселе, Одрадокам'янка, Тягинка, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня у передмісті Дніпра пролунали вибухи.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в Дніпропетровській та низці інших областей України.