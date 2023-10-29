ЗСУ «підсмажили» колону окупантів біля Красногорівки на Донеччині (відео)

Окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших воїнів

Українські захисники розбили колону російських терористів біля села Красногорівка в Донецькій області. Видовищне відео бойової роботи оприлюднила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ в Telegram.

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«Завдяки злагодженим діям вдалося розбити колону окупантів, які намагались прорвати нашу оборону біля села Красногорівка», – йдеться в підписі до відео.

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Влучними пострілами відзначилися військові 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО та Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, що протягом суботи, 28 жовтня, українські захисники на Таврійському напрямку знищили ще майже 500 росіян. Ще 13 окупантів здалися в полон.

Крім того, за минулу добу, 28 жовтня, українські військові знешкодили ще 660 російських окупантів.

До слова, триває 613-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.